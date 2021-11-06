Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında D.G. Sivasspor, GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
10. dakikada Doukara'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
22. dakikada Suleymanov'un ceza sahası yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
25. dakikada Gradel'in sol çaprazdan şutunda kaleci Okan topu çıkartmayı başardı.
36. dakikada Traore'nin ceza sahasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu kontrol etti.
41. dakikada Traore'nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diabate, kaleyi hedef aldı. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Esat Sancaktar
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Fajr, Hakan, Gradel, Yatabare, Pedro, Kayode
Yedekler: Muammer, Cofie, Sefa, Kerem, Fredrik, Azubuike, Ziya, Özkan, Ahmet, James
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
GZT Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Douglas, Behich, Traore, Flavio, Diabate, Suleymanov, Serginho, Doukara
Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Balde, Mehmet, Emre, Erol, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Teknik direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Yatabare, Rıza Çalımbay (D.G. Sivasspor) Zeki, Doukara (GZT Giresunspor)