Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında D.G. Sivasspor, GZT Giresunspor'u konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare'nin kafa vuruşu ile kaleyi hedef aldı, top auta çıktı.
62. dakikada Pedro'nun yaptığı ortada Uğur kaleyi hedef aldı, top auta gitti.
84. dakikada Diabate'ye sert faul yapan Uğur kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.
87. dakikada Gradel'e faul yapan Traore ikinci sarı kartını görüp kırmıza kart görerek oyun dışı kaldı.
90. dakikada Flavio'nun pasında toplu buluşan Balde, topu ağlarla buluşturdu. Ofsayt gerekçesi ile pozisyon gol sayılmadı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Esat Sancaktar
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Fajr ( Ziya dk. 86 ?), Hakan (Fredrik dk. 75), Gradel, Yatabare (James dk. 68), Pedro (Sefa dk. 75), Kayode (Cofie dk. 46)
Yedekler: Muammer, Kerem, Azubuike, Özkan, Ahmet
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
GZT Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Douglas, Behich, Traore, Flavio (Erol dk. 90+3 ?), Diabate, Suleymanov (Pelupessy dk. 80), Serginho (Hayrullah dk. 90+3 ?), Doukara (Balde dk. 68)
Yedekler: Onurcan, Mehmet, Emre, Sergen, Çekdar, Fatih
Teknik direktör: Hakan Keleş
Kırmızı kartlar: Uğur (dk. 84) (D.G. Sivasspor), Traore (dk. 87) (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Yatabare, Rıza Çalımbay (D.G. Sivasspor) Zeki, Doukara, Flavio (GZT Giresunspor)