Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 6.
haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar: (İlk yarı)
12. dakikada Gradel'in serbest vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Jensen uzaklaştırmayı başardı.
40. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan Dia Saba'nın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı..
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Charisis, Ulvestad, Dia Saba, N'jie, Gradel, Yatabare
Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Yalçın, Camara, Angielski, Musa, Hakan, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
İstanbulspor: Jensen, Okan, Mehmet, Duhan, Oğuzhan, Melih, Muammer, Ali, Topali, Ethemi, İbrahim
Yedekler: Alp, Abdullah, Cajic, Owusu, Emir, Ebert, Inainfe, Guri, Kağan, Mehremic
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Sarı kart: Ulvestad (D.G. Sivasspor)