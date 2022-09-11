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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 6.

haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar: (İlk yarı)


12. dakikada Gradel'in serbest vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Jensen uzaklaştırmayı başardı.


40. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan Dia Saba'nın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı..



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Charisis, Ulvestad, Dia Saba, N'jie, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Yalçın, Camara, Angielski, Musa, Hakan, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


İstanbulspor: Jensen, Okan, Mehmet, Duhan, Oğuzhan, Melih, Muammer, Ali, Topali, Ethemi, İbrahim


Yedekler: Alp, Abdullah, Cajic, Owusu, Emir, Ebert, Inainfe, Guri, Kağan, Mehremic


Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz


Sarı kart: Ulvestad (D.G. Sivasspor)

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