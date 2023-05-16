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Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Eysseric sol kanattan ceza sahası içerisine ortaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fall'in şutunda kaleci Muammer topu çıkartmayı başardı.


23. dakikada ceza sahası içerisinde Caicedo'nun geri pasında Saiz topu kaleye göndermek istedi. Donk'un son anda yaptığı müdahale ile top dışarı çıktı.


33. dakikada ceza yayının solundan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Saiz kaleyi hedef aldı. Kaleci Günay parmak uçlarıyla topu çıkartmayı başardı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey


D.G. Sivasspor: Muammer, Goutas, Camara, Alaaddin, Uğur, Charisis, Ulvestad, Saiz, N'jie, Gradel, Caicedo


Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Cofie, Robin Yalçın, Erdoğan, Emre, Hakan, Caner, James, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kasımpaşa: Günay, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Ouanes, Malsa, Aytaç, Fall, Eysseric, Chouiar, Koita


Yedekler: Emre, Silva, Tunay, Hajradinovic, Tarkan, Ahmet, Bahoken, Gökhan, Berat, Yasin


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Sarı kartlar: Goutas, Ulvestad (D.G Sivasspor)

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