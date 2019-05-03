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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada İrfan, sağ kanatta topu alıp hızlı bir şekilde ilerleyerek topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Tolgahan topu kontrol etmeyi başardı.


16. dakikada Douglas sağ kanatta elde ettiği topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Mert topu kontrol etti.


20. dakikada Visca savunma arkasına kaçan İrfan'a hızlı bir pas attı, İrfan topu kontrol edip kaleye göndermek istedi fama savunmadan dönen top kornere gitti.


31. dakikada Papp'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortasında Özer topa vurdu top auta çıktı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Halil Umut Meller, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


DG Sivaspor: Tolgahan, Uğur, Mattias, Papp, Oliveria, Özer, Rybalka, N'dinga, Douglas, Diabate, Emre


Yedekler: Ali, Kone, Mert, Muhammet, Erdoğan, Torje, Fatih


Teknik Direktör: Ersel Uzğur


Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Mahmut, Serdar, Paula, Emre, Visca, Elia, İrfan, Soner, Souza


Yedekler: Volkan, Attamah, Costa, Bajic, Ferod, Stefano, Jolic


Teknik Direktör: Abdulllah Avcı


Sarı kart: Elia (Medipol Başakşehir)

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