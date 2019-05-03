Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada İrfan, sağ kanatta topu alıp hızlı bir şekilde ilerleyerek topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Tolgahan topu kontrol etmeyi başardı.
16. dakikada Douglas sağ kanatta elde ettiği topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Mert topu kontrol etti.
20. dakikada Visca savunma arkasına kaçan İrfan'a hızlı bir pas attı, İrfan topu kontrol edip kaleye göndermek istedi fama savunmadan dönen top kornere gitti.
31. dakikada Papp'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortasında Özer topa vurdu top auta çıktı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meller, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
DG Sivaspor: Tolgahan, Uğur, Mattias, Papp, Oliveria, Özer, Rybalka, N'dinga, Douglas, Diabate, Emre
Yedekler: Ali, Kone, Mert, Muhammet, Erdoğan, Torje, Fatih
Teknik Direktör: Ersel Uzğur
Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Mahmut, Serdar, Paula, Emre, Visca, Elia, İrfan, Soner, Souza
Yedekler: Volkan, Attamah, Costa, Bajic, Ferod, Stefano, Jolic
Teknik Direktör: Abdulllah Avcı
Sarı kart: Elia (Medipol Başakşehir)