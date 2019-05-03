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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir‘i konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Elia sol kanatta kazandığı top ile ceza sahası dışından kaleye uzun bir şut çekti. Top, Tolgahan'da kaldı.


53. dakikada Sivassporlu Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği uzun şutta top auta çıktı.


58. dakikada Visca topla ceza sahasına girip topu Elia'ya gönderdi. Elia gelişine sert şutunda top Tolgahan'da kaldı.


69. dakikada Visca'nın korner vuruşunda Serdar topa yükselerek kafa şutu çekti. Top auta çıktı.


70. dakikada kaleye yakın mesafede topla buluşan Visca'nin şutunda Tolgahan topu çıkartmayı başardı.


75. dakikada Bajic yapılan ortada topa kafası ile dokunda. Top az farkla dışarı çıktı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Halil Umut Meller, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


DG Sivaspor: Tolgahan, Uğur, Mattias, Papp, Oliveira, Özer (Muhammet dk. 83 ?), Rybalka (Fatih dk. 90 ?), N'dinga, Douglas, Diabate, Emre (Ziya dk. 89 ?)


Yedekler: Ali, Kone, Mert, Erdoğan, Torje


Teknik Direktör: Ersel Uzğur


Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Mahmut, Serdar, Souza, Emre, Visca, Elia (Bajic dk. 60), İrfan (Costa dk. 78), Soner, Robinho (Stefano dk. 61)


Yedekler: Volkan, Attamah, Ferod, Jolic


Teknik Direktör: Abdulllah Avcı


Sarı kartlar: Özer, Oliveira, N'dinga (DG Sivasspor), Robinho, Elia, Soner, Emre (Medipol Başakşehir)

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