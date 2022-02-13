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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Zeffane'nin sağ kanattan pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mustafa'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.


31. dakikada Campi'nin kendi yarı sahasından ceza alanına gönderdiği topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Chouiar'in, sağ taraftan kale önüne gönderdiği pasta Kerem, müsait pozisyondaki vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


35. dakikada Uğur'un sol kanattan verdiği pasta topu alan Kayode'nin, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın hakimi oldu.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Murat Altan


DG Sivasspor: Muammer, Goutas, Caner, Erdoğan, Uğur, Kerem, Koray (Hakan dk. 32), Fajr, Henrique, Gredal, Kayode


Yedekler: Ali Şaşal, Emre, Appindangoye, Sefa, Garcia, Camara, Moussa, Hakan, Ziya, Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Campi, Zeffane, Haddadi, Donsah, Azubuike, Chouiar, Mustafa, Kenan, Dicko


Yedekler: Damlu, Awuku, Rahman, Adem, İbrahim, Barış, Seifeldin, Jospin, Mert, Muhammed


Teknik Direktör: Adem Büyük


Gol: Kerem (dk. 31) (Yeni Malatyaspor)

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