Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diabate'nin ceza sahasına içerisine ortasında kale sahası içerisinde topa iyi yükselen Kone topu kafayla ağlarla gönderdi.
10. dakikada Kone'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Diabate'nin rakibini geçtikten sonra kale çizgisinden yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
13. dakikada sol kanattan Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Bjarsmyr'in şutu kaleci Fatih'ten döndü. Yaşanan karambolde savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada Akhisarspor'un ceza sahası çizgisi önünde kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Josue'nin şutunu kaleci Tolgahan çeldi.
39. dakikada sağ kanattan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Cocalic'in kafa vuruşunda defansa çarpan top direğin yanında dışarı çıktı.
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, N'Dinga, Hakan Arslan, Rybalka, Emre, Diabate, Kone
Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Mert Hakan, Muhammet Demir, Papp, Fatih Aksoy, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki, Cocalic, Caner, Musa, Sissoko, Serginho, Barbosa, Regattin, Josue, Cikalleshi
Yedekler: Lukac, Bilal, Vrsajevic, Aykut, Onur,Manu, Bora, Ali, Göksu, Kadir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Kone (dk. 4) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Zeki (Akhisarspor)