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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diabate'nin ceza sahasına içerisine ortasında kale sahası içerisinde topa iyi yükselen Kone topu kafayla ağlarla gönderdi.


10. dakikada Kone'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Diabate'nin rakibini geçtikten sonra kale çizgisinden yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.


13. dakikada sol kanattan Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Bjarsmyr'in şutu kaleci Fatih'ten döndü. Yaşanan karambolde savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


31. dakikada Akhisarspor'un ceza sahası çizgisi önünde kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Josue'nin şutunu kaleci Tolgahan çeldi.


39. dakikada sağ kanattan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Cocalic'in kafa vuruşunda defansa çarpan top direğin yanında dışarı çıktı.



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, N'Dinga, Hakan Arslan, Rybalka, Emre, Diabate, Kone


Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Mert Hakan, Muhammet Demir, Papp, Fatih Aksoy, Rochet


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki, Cocalic, Caner, Musa, Sissoko, Serginho, Barbosa, Regattin, Josue, Cikalleshi


Yedekler: Lukac, Bilal, Vrsajevic, Aykut, Onur,Manu, Bora, Ali, Göksu, Kadir


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Gol: Kone (dk. 4) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı kartlar: Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Zeki (Akhisarspor)

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