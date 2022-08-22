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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında DG Sivasspor, Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekip Sivas'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Ferhat'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Eduardo kafası ile dokundu. Top az farkla üsten dışarı çıktı.


10. dakikada N'jie'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan kaleyi hedef aldı. Kaleci Runarsson topu çıkartmayı başardı.


33. dakikada Ferhat'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu Cadeias kaleye göndermek istedi, defansa çarparak geri döndü. Bu kez Eduardo şansını denedi Ali Şaşal'ın çıkarttığı topu Appindangoye uzaklaştırmayı başardı.


45. dakikada Runarsson'un Yatabare'ye müdahalesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Gradel'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan Karabalçık


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Caner, Murat, Uğur, Harisis, Keita, Hakan, N'jie, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Goutas, Robin Yalçın, Erdoğan, Angielski, Ulvestad, Ziya, James, Mehmet, Kubilay


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Alanyaspor: Runarsson, Fatih (Yusuf dk. 20), Furkan, Balkovec, Lusamba, Fer, Candeias, Pereira, Ferhat, Efkan, Eduardo


Yedekler: Yusuf, Ahmet, Erencan, Mevlija, İsmail, Çağan, Oğuz, Tayfur, Doumbia


Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos


Goller: Gradel (dk.45 pen.) (DG Sivasspor)

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