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Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında D.G. Sivasspor, Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Uğur'un ortasında Yatabare penaltı noktasına yakın bir noktadan kayarak topa dokundu. Başarısız vuruşta top az farkla dışarı çıktı.


66. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı sert şutta kaleci Runarsson topu kontrol etmeyi başardı.


68. dakikada Uğur'un ortasında kale çizgisi önündeki Appidangoye kafası ile dokundu top üstten az farkla dışarı çıktı.


86. dakikada Murat'ın ceza sahası dışından kullandığı uzun ve sert şutta top üsten az farkla dışarı çıktı.


90. dakikada Oğuz'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doumbia topu sürerek sol çaprazdan ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan Karabalçık


D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Caner, Murat, Uğur, Charisis (Robin Yalçın dk. 86 ?), Keita, Hakan (Ulvestad dk. 73), N'jie (Erdoğan dk. 53), Gradel, Yatabare (James dk. 73)


Yedekler: Muammer, Goutas, Angielski, Ziya, Mehmet, Kubilay


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Alanyaspor: Runarsson, Fatih (Yusuf dk. 20), Furkan, Balkovec, Lusamba (Doumbia dk. 58), Fer, Candeias (Oğuz dk. 58), Pereira, Ferhat (Tayfur dk. 58), Efkan (Erencan dk. 77), Eduardo


Yedekler: Yusuf, Ahmet, Mevlija, İsmail, Çağan,


Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos


Goller: Gradel (dk.45 pen.) (DG Sivasspor), Doumbia (dk. 90) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Charisis, Uğur (D.G. Sivasspor), Furkan, Eduardo (Alanyaspor)

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