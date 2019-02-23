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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kone'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin sert şutu kaleci Ferhat'ta kaldı.


65. dakikada sağ kanattan Douglas'ın sol ayağıyla ceza sahasına ortasında Kone düzgün bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2


77. dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ceza sahası içine ortasında arka direkte Kone müsait pozisyonda topu direğin yanından dışarı gönderdi.


90. dakikada sağ kanattan Muhammet Demir'in ceza sahasına ortasında Kone'den seken topa gelişine vuran Mert Hakan topu direğin üstünden dışarı gönderdi.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, N'Dinga, (Muhammet Demir dk. 84 ?), Hakan Arslan, Rybalka (Mert Hakan dk. 63) Emre (Erdoğan dk. 63), Diabate, Kone


Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Papp, Özer, Torje, Fatih Aksoy, Rochet


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Antalyaspor: Ferhat, Angelo, Salih, Nazım Sangare, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, (Bahadır dk. 86 ?), Serdar (Doğukan dk. 74), Fredy (Yekta dk. 82 ?), Doukara


Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Drole, Harun, Cissokho, Sergen


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Kone (dk. 65) (DG Sivasspor), Nazım Sangare (dk. 36), Doukara (dk. 45+2 pen.) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: David Braz (DG Sivasspor) Amilton, Fredy (Antalyaspor)

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