Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında D.G. Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Caicedo'nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu aşan Saiz'ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
33. dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük
D.G. Sivassapor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Erdoğan, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo (Angelski dk. 36), Gradel
Yedekler: Emre, Muammer, Appindangoye, Camara, Emre, Musa, Keita, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Tayfur, Necip, Hadziahmetovic, Cenk, N'Koudou, Abaubakar
Yedekler: Ersin, Tayyip, Dele Alli, Hutchinson, Emrecan, Kerem, Ghezzal, Berkay, Muleka, Cengiz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Cofie (D.G. Sivasspor), Masuaku (Beşiktaş)