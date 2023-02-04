Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Gradel'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
79. dakikada Aboubakar'ın pasında topla buluşan Rosier'in ortasında Cenk'in şutunu savunma uzaklaştırdı.
84. dakikada Cenk'in pasında ceza sahasında Umut Meraş'ın şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
86. dakikada ceza sahası içerisindeki Angielski'nin şutunda kaleci Mert topu çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Samet Çicek
DG Sivassapor: Ali Şaşal, Goutas, Caner (Camara dk. 57), Erdoğan, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz (Appindangoye dk. 90+7 ?), Caicedo (Angelski dk. 36), Gradel (Ziya dk. 90+7 ?)
Yedekler: Emre, Muammer, Emre, Musa, Keita, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku (Umut Meraş dk. 64), Tayfur (Dele Alli dk. 76), Necip (Kerem dk. 76), Hadziahmetovic, Cenk (Ghezzal dk. 90 ?), N'Koudou (Muleka dk. 64), Aboubakar
Yedekler: Ersin, Tayyip, Hutchinson, Emrecan, Berkay
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Cofie, Saiz (Sivasspor), Masuaku, Welinton (Beşiktaş)