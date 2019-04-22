Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında DG Sivasspor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top kaleci Tolgahan'da kaldı.
58. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.
61. dakikada Vida'nın pasıyla topla buluşan Ljajic'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.
73. dakikada Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Lens topa kafası ile dokundu. Top auta çıktı.
76. dakikada Ljajic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ndinga'dan seken top arka direkte Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Burak Yılmaz'ın vuruşunda Tolgahan topu uzaklaştırdı.
82. dakikada serbest vuruşu kullanan Rybalka topu ceza alanına gönderdi. Hakan'ın kafa vuruşunda Karius topa hakim oldu.
87. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışında ki serbest vuruşunda topu direk kaleye gönderdi. Top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Yeni Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Aleks Taşçıoğlu
DG Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Hakan, Rybalka (Mert dk. 83 ?), Ndinga (Kone dk. 89 ?), Douglas, Emre, Diabate
Yedekler: Ali, Muhammet, Erdoğan, Torje, Fatih, Ziya, Sergio
Teknik Sorumlu: Ersel Uzğur
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel (Necip dk.46), Dorukhan, Atiba, Lens (Oğuzhan dk. 87 ?), Ljajic, Kagawa (Güven dk. 68), Burak Yılmaz
Yedekler: Utku, Pablo, Muhayer, Enis, Alpay, Rıdvan, Christopher
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Diabate (dk. 45) (DG Sivasspor), Vida (dk. 31), Burak Yılmaz (dk. 87) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Vida, Medel, Gökhan (Beşiktaş)