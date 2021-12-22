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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Fajn'a faul yaparak ikinci sarı kartını gören Alper kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.


57. dakikada Boldrin'in ortasında ceza sahası içinde Holmen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


71. dakikada savunmadan dönen topu Goutas, Yatabare'ye aktardı. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 1-0


73. dakikada Boldrin'in ortasında arka direkte topla buluşan Pohjanpalo meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Tuna


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Camara, Ahmet, Ziya (Uğur dk. 80 ?), Hakan (Azubuike dk. 45), Cofie (James dk. 80 ?), Fajr, Erdoğan (Kayode dk. 70), Yatabare, Gradel


Yedekler: Muammer, Emre, Koray, Volkan, Özkan, Muhammed


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Ç. Rizespor: Tarık, Selim, Emirhan, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic (Yasin dk. 73), Boldrin (Deniz dk. 90 ?), Alper, Umar, Pohjanpalo (Gökhan dk. 90+4 ?)


Yedekler: Zafer, Remy, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Kayode (dk. 71) (Sivasspor), Pohjanpalo (dk. 73) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı kartlar: Alper (dk. 53), Baiano (dk. 90+3) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kart: Boldrin, (Çaykur Rizespor)

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