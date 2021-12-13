Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında D.G. Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada rakipleri geçip topla ceza sahası içerisine giren Gradel, kaleyi hedef alsa da top auta çıktı.
55. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diagne'nini vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
64. dakikada Feghouli sağ kanattan kazandığı topu kaleye göndermek istedi, kaleci Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.
73. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Kerem, sert şutu ile kaleyi hedef aldı. Kaleci Muslera topu çıkarmayı başardı.
76. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından kullandığı sert ve uzun şutta Muslera topu çıkardı.
80. dakikada Yatabare'nin pasında sağ çaprazda bulunan Fajr, topu ağlarla buluşturdu. Yerde olan kaleci Muslera çaresiz kaldı. 1-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Camara, Ahmet, Ziya, Fajr (Özkan dk. 90+5 ?), Cofie, Kerem (Hakan dk. 90 ?), Henrique (Erdoğan dk. 57), Gradel, Yatabare (Kayode dk. 90 ?)
Yedekler: Muammer, Emre, Koray, Azubuike, James, Muhammed
Teknik Sorumlu: Rıza Çalımbay
Galatasaray: Muslera (İsmail dk. 83 ?), Luyindama,Nelsson, Yedlin, Van Aanholt (Ömer dk. 78), Taylan, Berkan (Halil İbrahim dk. 67), Feghouli (Emre dk. 67), Cicaldau, Kerem, Diagne (Abdalla dk. 78)
Yedekler: Alpaslan, Babel, Oğulcan, Morutan, Aytaç
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Fajr (dk. 80) (D.G. Sivasspor)
Sarı kartlar: Fajr, Ziya, Ali Şaşal, Gradel, Ahmet (D.G. Sivasspor), Cicaldau, Luyindama, Yedlin (Galatasaray)