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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında D.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında D.G. Sivasspor, Gaziantep FK'yı evinde ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Markovic'in ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Figueiredo kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, top kaleci Muammer'de kadı.


53. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farklı dışarı çıktı.


61. dakikada yine Gradelsol kanattan topu penaltı noktasına ulaştırdı. Yatabare'nin sert ve uzun şutunda kaleci Günay topu çeldi.


64. dakikada Ulvestad'ın gole gittiği pozisyonda Hanousek topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Erbil, Deniz Caner Özaral


DG Sivasspor: Muammer, Goutas, Caner, Murat (James dk. 75), Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem (Cofie dk. 86 ?), Erdoğan, Gradel, Yatabare (Angielski dk.86 ?)


Yedekler: Ali Şaşal, Appindanrgoye, Njie, Alaaddin, Ziya, Özkan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Hanousek, Jevtovic, Furkan (Merkel dk. 73), Mustafa (Mızra dk. 89 ?), Maxim, Markovic (Veliu dk. 65), Figueiredo (Borven dk. 73)


Yedekler: Mustafa, Arda, Toşca, Halil, Ömürcan, Stankovski


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Gradel (dk. 64 pen.) (DG Sivasspor), Maxim (dk. 23) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Yatabare, Caner (DG Sivasspor), Hanousek, Djilobodji, Furkan (Gaziantep FK)

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