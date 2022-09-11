Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 6.
haftasında Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
7. dakikada Yalçın'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutunda kaleci Jensen gole izin vermedi.
59. dakikada Ethemi'nin pasında ceza sahası içerisinde İbrahim'in vuruşunda kaleci Jensen topu kontrol etmeyi başardı.
63. dakikada Okan'ın pasında topu kazanan Ethemi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
80. dakikada Dia Saba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Ulvestad kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya (Robin Yalçın dk. 46), Charisis (Hakan dk. 76), Ulvestad, Dia Saba, N'jie (Musa dk. 62), Gradel (Angielski dk. 83 ?), Yatabare
Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Camara, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
İstanbulspor: Jensen, Okan, Mehmet, Duhan, Oğuzhan (Kağan dk. 89 ?), Melih, Muammer (Mehremic dk. 90 ?), Ali, Topalli (Emir dk. 82 ?), Ethemi (Ebert dk. 81 ?), İbrahim (Guri dk. 68)
Yedekler: Alp, Abdullah, Cajic, Owusu, Inainfe
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Ulvestad (dk. 80) (DG Sivasspor), Ethemi (dk. 63) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Ulvestad, Robin Yalçın (DG Sivasspor), Topalli, Ethemi, Melih (İstanbulspor)