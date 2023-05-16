Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada ceza sahasına yapılan ortada, Goutas'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Caicedo'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
66. dakikada Eysseric'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Ouanes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
84. dakikada ceza sahası içerisinde Hajradinovi'in arka direğe gönderdiği topu Fall filelerle buluşturdu. 0-2
90. dakikada Erdogan'ın yüzüne elle müdahalede bulunan kaleci Günay kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.
90+7. dakikada Saiz'den kazandığı topla ceza sahası içerisine giren Emre'nin şutu ağlara gitti. 1-2
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey
DG Sivasspor: Muammer, Goutas, Camara, Alaaddin, Uğur, Charisis (Erdoğan dk. 74), Ulvestad (Robin Yalçın dk. 83 ?), Saiz, N'jie (Hakan dk. 74), Gradel (Emre, dk. 81 ?), Caicedo (James dk. 74)
Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Cofie, Caner, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kasımpaşa: Günay, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Ouanes, Malsa, Aytaç (Hajradinovic dk. 61), Fall (Erdem dk. 90 ?), Eysseric (Tarkan dk. 81 ?), Chouiar (Yasin dk. 61), Koita (Bahoken dk. 81 ?)
Yedekler: Silva, Tunay, Ahmet, Gökhan, Berat
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Emre (dk. 90+7) (Sivasspor), Ouanes (dk. 66), Fall (dk. 84) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Günay (dk. 90) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Goutas, Ulvestad, Erdoğan (Sivasspor), Ouanes (Kasımpaşa)