Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 38.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında D.G. Sivasspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Erdoğan, Uğur'un pasında kazandığı topu ceza yayı gerisinden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı çıktı.
10. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içerisindeki James topu kontrol etti. Caner'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada Ramazan'ın ceza sahası dışarısından yaptığı pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Uzodimma vuruşunda top filelere gitti. 1-1
36. dakikada Robin Yalçın ceza sahası içerisinde kafasıyla sektirdiği topu ceza sahası yayı içerisinden sert bir şutla keleye göndermek istedi. Top yazdan az farkla dışarı çıktı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık
DG Sivasspor: Muammer, Caner, Camara, Murat, Uğur, Ulvestad, Robin, Charisis, Erdoğan, Emre, James
Yedekler: Kuçkar,Emre, Cofie, Yatabare, Njie, Alaaddin, Musa, Keita, Caicedo, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Bilal, Attamah, Mosseini, Arif, Gökhan, Uzodimma, Kemen, Gökhan, Ramazan, Talha, Mane, İlhan
Yedekler: Abdulkadir, Mehmet, Berat, Baran, Baba, Ethem, Ahmet, Mert, Muhammed, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Caner (dk. 10) (DG Sivasspor), Uzodimma (dk. 18) (Kayserispor)