Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 38.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında D.G. Sivasspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada James ceza sahası içerisinde kazandığı topla rakipleri geçerek kaleyi hedef aldı. Defans topu çıkartıp tehlikeyi önledi.
50. dakikada İlhan savunmadan dönen topu sert bir şutla kaleye göndermek istedi, kaleci Muammer topu çıkartmayı başardı.
53. dakikada James'in pasıyla Robin Yalçın'ın ceza sahası içerisindeki şutunda top üst diğere çarparak döndü.
77. dakikada Mane penaltı noktasından sert bir şut çekti. Charisis kale çizgisinden topu uzaklaştırmayı başarıp büyük bir tehlikeyi önledi.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık
DG Sivasspor: Muammer, Caner, Camara, Murat (Musa dk. 69), Uğur, Ulvestad, Robin, Charisis, Erdoğan, Emre (Njie dk. 54), James (Yatabare dk. 69)
Yedekler: Kuçkar,Emre, Cofie, Alaaddin, Keita, Caicedo, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Bilal, Attamah, Mosseini, Arif, Gökhan, Uzodimma (Berat dk. 89 ?) , Kemen, Gökhan (Ahmet dk. 90 ?), Ramazan, Talha (Mame Thiam dk. 46), Mane, İlhan (Baran dk. 85 ?)
Yedekler: Abdulkadir, Mehmet, Ethem, Mert, Muhammed, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Caner (dk. 10) (DG Sivasspor), Uzodimma (dk. 18) (Kayserispor)
Sarı kart: Mame Thiam (Kayserispor)