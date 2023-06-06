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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 38.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında D.G. Sivasspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada James ceza sahası içerisinde kazandığı topla rakipleri geçerek kaleyi hedef aldı. Defans topu çıkartıp tehlikeyi önledi.


50. dakikada İlhan savunmadan dönen topu sert bir şutla kaleye göndermek istedi, kaleci Muammer topu çıkartmayı başardı.


53. dakikada James'in pasıyla Robin Yalçın'ın ceza sahası içerisindeki şutunda top üst diğere çarparak döndü.


77. dakikada Mane penaltı noktasından sert bir şut çekti. Charisis kale çizgisinden topu uzaklaştırmayı başarıp büyük bir tehlikeyi önledi.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık


DG Sivasspor: Muammer, Caner, Camara, Murat (Musa dk. 69), Uğur, Ulvestad, Robin, Charisis, Erdoğan, Emre (Njie dk. 54), James (Yatabare dk. 69)


Yedekler: Kuçkar,Emre, Cofie, Alaaddin, Keita, Caicedo, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kayserispor: Bilal, Attamah, Mosseini, Arif, Gökhan, Uzodimma (Berat dk. 89 ?) , Kemen, Gökhan (Ahmet dk. 90 ?), Ramazan, Talha (Mame Thiam dk. 46), Mane, İlhan (Baran dk. 85 ?)


Yedekler: Abdulkadir, Mehmet, Ethem, Mert, Muhammed, Nurettin


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Caner (dk. 10) (DG Sivasspor), Uzodimma (dk. 18) (Kayserispor)


Sarı kart: Mame Thiam (Kayserispor)

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