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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında DG Sivasspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Saiz'in ortasında ceza sahası içerisinde bulunan James kafasıyla dokundu. Top kaleci Sehic'de kaldı.


6. dakikada Mahir'in ceza sahası içerisinden çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.


17. dakikada kaleci Sehic, topu uzaklaştırması için Calvo'ya gönderdi. Araya giren James, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Emir Eray Eyisoy


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Erdoğan, Saiz, James


Yedekler:Emre Satılmış, Cofie, Robin Yalçın, Yatabare, Njie, Camara, Emre Gökay, Musa, Caicedo, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Konyaspor: Sehic, Adil, Calvo, Cebrail, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Moreno, Emreli


Yedekler: Erhan, Karahan, Uğurcan, Pavicic, Muric, Ahmet, Oğulcan, Mehmet, Bruno, Diouf


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


Goller: James (dk. 17) (DG Sivasspor)

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