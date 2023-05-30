Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında DG Sivasspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Saiz'in ortasında ceza sahası içerisinde bulunan James kafasıyla dokundu. Top kaleci Sehic'de kaldı.
6. dakikada Mahir'in ceza sahası içerisinden çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.
17. dakikada kaleci Sehic, topu uzaklaştırması için Calvo'ya gönderdi. Araya giren James, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Emir Eray Eyisoy
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Erdoğan, Saiz, James
Yedekler:Emre Satılmış, Cofie, Robin Yalçın, Yatabare, Njie, Camara, Emre Gökay, Musa, Caicedo, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Konyaspor: Sehic, Adil, Calvo, Cebrail, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Moreno, Emreli
Yedekler: Erhan, Karahan, Uğurcan, Pavicic, Muric, Ahmet, Oğulcan, Mehmet, Bruno, Diouf
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: James (dk. 17) (DG Sivasspor)