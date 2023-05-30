Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında DG Sivasspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada kazandığı topla ceza sahası içerisine giren Diouf'un şutunda kaleci Ali Şaşal'ı geçen meşin yuvarlağı Murat kale çizgisinden çıkardı.
65. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner'in direkt şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu Diouf ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
87. dakikada Njie'nin korner atışında ceza sahası içerisindeki Ulvestad kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Emir Eray Eyisoy
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Camara (Camara dk. 90 ?), Erdoğan (Musa dk. 72), Saiz (Njie dk. 72), James (Caicedo dk. 80)
Yedekler: Emre Satılmış, Cofie, Robin Yalçın, Yatabare, Emre Gökay, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Konyaspor: Sehic, Adil, Calvo, Cebrail, Guilherme, Soner, Bouchalakis (Bruno dk. 60), Michalak (Mehmet dk. 72), Pozuelo, Moreno (Muric dk. 46), Emreli (Dioufdk. 46)
Yedekler: Erhan, Karahan, Uğurcan, Pavicic, Ahmet, Oğulcan
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Gol: James (dk. 17) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Saiz (DG Sivasspor), Calvo, Adil(Konyaspor)