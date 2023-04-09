Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Ziya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
22. dakikada sağ kanattan Saiz'in ortasında ceza sahası içinde Erdoğan'ın vuruşunda top kaleye paralel taca çıktı.
31. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir' atağında Deniz'in ortasında meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonunda devamında topu önünde bulan Mahmut'un sert şutunda Goutas meşin yuvarlağı engelledi.
37. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Murat'ın ortasında kale önünde Duarte'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Appindangoye, Murat, Ziya, Ulvestad, Cofie, Erdoğan, N'jie, Saiz, James
Yedekler: Emre, Gradel, Yatabare, Camara, Charisis, Emre, Musa, Caicedo, Hakan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Deniz, Januzaj, Mahmut, Szysz, Keny
Yedekler: Volkan, Şener, Shaocong, Batuhan, Berkay, Ayberk, Muhammet, Efe Arda, Berkay, Caner
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
Gol: Duarte (dk. 37 k.k.) (Sivasspor)