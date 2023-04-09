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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1- Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada topla buluşan Saiz ceza sahası sağ çaprazından topu ceza sahası yayının hemen dışında bulunan Ulvestad'a gönderdi. Ulvestad'ın gelişine vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı çeldi.


61. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı frikikte savunmadan seken topu alan Szysz'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


70. dakikada Saiz'in orta sahada derinlemesine attığı pasta topla buluşan N'jie'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta kaleci Muhammed meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında sol tarafta top önünde kalan Gradel'in şutunda savunmada bulunan Mahmut meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


76. dakikada Berkay Özcan, ceza yayına kadar taşıdığı topu kaleye gönderdi. Kaleci Ali Şaşal, meşin yuvarlağı rahatlıkla kurtardı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Appindangoye, Murat( Gradel dk.49 ?) , Ziya, Ulvestad (Hakan dk. 87 ?), Cofie, Erdoğan, N'jie (Caicedo dk. 87 ?), Saiz(Charisis dk. 87 ?), James (Yatabare dk. 61?)


Yedekler: Emre, Camara, Emre, Musa, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali ( Şener dk. 60 ?), Duarte (Berkay Özcan dk. 46 ?), Touba, Lima, Biglia, Deniz (Berkay Aydoğmuş dk. 86 ?), Januzaj (Muhammet dk. 72 ?), Mahmut, Szysz (Caner dk. 86 ?), Keny


Yedekler: Volkan, Shaocong, Batuhan, Ayberk, Efe Arda


Teknik Direktör: Erdinç Sözer


Goller: Duarte (dk. 37 k.k.) (Sivasspor), Szysz (dk. 61) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Ziya Erdal, Appindangoye (Sivasspor)

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