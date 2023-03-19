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Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında D.G. Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Murat'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N'jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


23. dakikada Sainz'in sağ çaprazdan pasında penaltı noktasında topla buluşan Cofie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


29. dakikada Emre'nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Suat Arslanboğa, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak


D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Appindangoye, Murat, Ziya, Saiz, Cofie, Ulvestad, N'jie, Erdoğan, James


Yedekler: Muammer, Yatabare, Camara, Musa, Keita, Medina, Hakan, Ziya, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


MKE Ankaragücü: Gökhan, Radokovic, Atakan, Kitsiou, Hasan, Taylan, Diack, Emre, Zahid, Milson, Sowe


Yedekler: Bahadır, Chatzigiovanis, Moreira, Dkanovic, Mujakic, Beridze, Arda Ünyay, Oko, Arda Kızıldağ, Gökhan


Teknik Direktör: Sedat Ağçay


Gol: Cofie (dk. 23) (Sivasspor)

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