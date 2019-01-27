Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında D.G.Sivasspor, Trabzonspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

49. dakikada Kamil topu sağ kanattan ceza alanı içerisine ortaladı. Altıpas üzerinde Martinez topa kafası ile dokundu, kaleci Tolgahan topu uzaklaştırdı.

52. dakikada Sivasspor'da Emre'nin ceza alanı içindeki şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çelmeyi başardı.

65. dakikada ceza alanı sağ çaprazından topu kontrol eden Rybalka şutunu çekti, Uğurcan parmak uçlarıyla topa müdahale etti ve top üst direkten döndü.

73. dakikada sol kanattan hareketlenen Emre ceza sahasına girip topu altı pas çizgisine çıkarttı. Kone bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 1-0

75. dakikada Anthony topu sol kanattan ceza alanına gönderdi. Hugo topu kontrol ettikten sonra Abdulkadir Parmak'a gönderdi. Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-1

81. dakikada Anthony rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Altıpas çizgisinin sol çaprazından şut çekti. Tolgahan ayaklarıyla topu çeldi.

84. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortasında altıpas üzerindeki Anthony topa dokundu. Top üst direğe çarpıp saha içerisine döndü.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

D.G. Sivasspor: Tolgahan, Mattias, Douglas, Oliveira, Ziya, Rybalka, Diabate (Torje dk. 80), Hakan, Emre (Paul dk. 86 ?), N'Dinga, Muhammet (Kone dk. 69)

Yedekler: Ali, Uğur, Mert, Erdoğan

Teknik Direktör: Ersel Uzğur

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Toure, Filip, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Hasan dk. 68), Yusuf, Anthony, Martinez

Yedekler: Arda, Murat, Berkay, Ali Osman, Kerem, Ibanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Kone (dk. 73) (D.G. Sivasspor), Abdulkadir Parmak (dk. 75) (Trabzonspor)

Sarı kart: Hugo (Trabzonspor)