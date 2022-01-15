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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor, lider Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


65. dakikada Özkan'ın pasıyla topla buluşan Kerem, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.


73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf'un aşırtma vuruşunda gole giden topu savunmada Camara çizgiden kafayla son anda müdahale ederek kornere gönderdi.


90. dakikada hakem Mete Kalkavan oyun alanına giren ve şiddetli itirazlarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya kırmızı kart gösterdi.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay


DG Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Cofie, Özkan, Kerem, Erdoğan, James (Yatabare dk. 82 ?), Henrıque (Kayode dk. 77)


Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Koray, Volkan, Ziya, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Visca, Bakasetas, Dorukhan (Berat dk. 68), Hamsik (Yunus dk. 80 ?), Abdülkadir (Yusuf dk. 46), Cornelius (Koita dk. 85 ?)


Yedekler: Erce, İsmail, Murat, Ahmetcan, Puchacz, Serkan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: James (dk. 20) (Sivasspor), Abdülkadir (dk. 24) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Hüseyin (Trabzonspor), Henrique, Özkan (Sivasspor)

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