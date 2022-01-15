Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor, lider Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
65. dakikada Özkan'ın pasıyla topla buluşan Kerem, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf'un aşırtma vuruşunda gole giden topu savunmada Camara çizgiden kafayla son anda müdahale ederek kornere gönderdi.
90. dakikada hakem Mete Kalkavan oyun alanına giren ve şiddetli itirazlarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya kırmızı kart gösterdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay
DG Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Cofie, Özkan, Kerem, Erdoğan, James (Yatabare dk. 82 ?), Henrıque (Kayode dk. 77)
Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Koray, Volkan, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Visca, Bakasetas, Dorukhan (Berat dk. 68), Hamsik (Yunus dk. 80 ?), Abdülkadir (Yusuf dk. 46), Cornelius (Koita dk. 85 ?)
Yedekler: Erce, İsmail, Murat, Ahmetcan, Puchacz, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: James (dk. 20) (Sivasspor), Abdülkadir (dk. 24) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Hüseyin (Trabzonspor), Henrique, Özkan (Sivasspor)