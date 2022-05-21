Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Y. Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Türkiye Kupası finalistleri DG Sivasspor ve Y.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Türkiye Kupası finalistleri DG Sivasspor ve Y. Kayserispor Sivas'ta karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Ziya'nın penaltı noktası yakınlarına ortasında Felix'in kafa vuruşunu kaleci Bilal kontrol etti.
21. dakikada Kerem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Felix, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
31. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Konate'nin şutunda kaleci Bilal topu çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Ethem, Deniz Caner Özaral
DG Sivasspor: Emre, Goutas, Camara, Mehmet, Ziya, Cofie, Özkan, Sefa, Kerem, Felix , Konate
Yedekler: Muammer, Uğur, Erdoğan, Emirhan, Hakan, Fajr, Ahmet, Caner, Halit, Kaan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Y. Kayserispor: Bilal, Uğur, Kolocetsios, Abdulkadir, Yasir, İbrahim, Carlos, Cardoso, Gökhaün, Gavranovic, İlhan
Yedekler: Cenk, Mehmet Şamil Öztürk, Hayrullah, Mehmet Eray Özbek, Emin, Talha, Kürşat, Ethem, Arif, Janheh
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Felix (dk. 21) (Sivasspor)