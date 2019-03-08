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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada sağ kanattan Seth'in ortasında arka direkte Aleksic'in gelişine sert şutunda top yan ağlarda kaldı.


67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Emre'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Farnolle'de kaldı.


75. dakikada Aleksic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topta arka direkte Pereira'nın kafa vuruşunu kaleci Tolgahan direğin üstünden kornere gönderdi.


79. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Douglas'ın ceza sahasına ortasında Bjarsmyr'in kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Fatih (Papp dk. 84 ?), Bjarsmyr, David Braz, Ziya, N'Dinga Hakan Arslan, Özer (Mert Hakan dk. 70), Douglas, Emre (Erdoğan dk. 90?), Diabate


Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Torje, Rybalka, Rochet


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Mustafa, Murat Akça, Erkan, Donald, Murat Yıldırım (Guilherme dk. 46) Ahmed İldiz (Kamara dk. 62) Barış (Pereira dk. 46), Aleksic, Eren,


Yedekler: Ertaç, Kamara, Robin Yalçın, Dia, Bülent


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Fatih (dk. 35), Douglas (dk. 45) (DG Sivasspor)


Sarı kartlar: David Braz (Demir Grup Sivasspor), Eren, Murat Akça, Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor)

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