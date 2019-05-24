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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Donk'un pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Linnes'in şutu filelerle buluştu. 0-1


23. dakikada sağ kanattan Diabate'nin ortasında ceza yayı içinde Erdoğan'ın vuruşunda top dışarı çıktı.


30. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Muhammed'in sert vruşunda top kaleci İsmail'in kucağında kaldı.


34. dakikada Selçuk'un pasında topla buluşan Linnes, topu penaltı noktasındaki Muğdat'a gönderdi. Muğdat şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


43. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Rybalka topu ağlara gönderdi. 2-1


45. dakikada Erdoğan'ın şutunda top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu Hakan filelere yolladı. 2-2



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok


Sivasspor: Ali, Mattias. Douglas, Oliveira. Ziya, Erdoğan Özer, Rybalka, Diabate, Hakan, Muhammet


Yedekler: Kone, Uğur, Mert, Papp, Tolgahan, Torje, Fatih


Teknik Sorumlu: Ersel Uzğur


Galatasaray: İsmail, Linnes, Semih, Emre, Marcao, Selçuk, Sinan, Donk, N'Diaye, Yunus, Muğdat


Yedekler: Ahmet, Batuhan, Ömer, Onyekur, Atalay, Ali,Celil


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Goller: Rybalka (dk. 43), Hakan (dk. 45) (Sivasspor), (dk. 2), Muğdat (dk. 34) (Galatasaray)


Sarı kart: Özer (Sivasspor)

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