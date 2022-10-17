Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Uğur'un ortaladığı topu Erdoğan kafası ile ağlara göndermek istedi. Kaleci Onurcan son arda topu çıkartmayı başardı.
23. dakikada Erdoğan rakiplerini geçerek ceza sahasına girmeyi başardı. Kaleyi hedef alan Erdoğan'ın şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
35. dakikada ceza sahası içerisindeki Sabia topu müsait durumdaki Yatabare'ye gönderdi. Yatabare'nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada Sabia'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, İlker Coşkun
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur, Robin, Hakan, Erdoğan, Sabia, Njie, Yatabare
Yedekler:Emre, Muammer, Appindangoye, Cofie, Alaaddin, Charisis, Angielski, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Giresunspor: Onurcan, Arias, Perez, Hayrullah, Alper, Campuzano, Sacicevic, Kuwas, Görkem, Sainz, Bajic
Yedekler: Ferhat, Sergen, Faustin, Mejia, Doğancan, Rahmetullah, Oğulcan, Murat, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Yatabare (dk. 35), Sabia (dk.45) (D.G. Sivasspor)