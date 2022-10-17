İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Uğur'un ortaladığı topu Erdoğan kafası ile ağlara göndermek istedi. Kaleci Onurcan son arda topu çıkartmayı başardı.


23. dakikada Erdoğan rakiplerini geçerek ceza sahasına girmeyi başardı. Kaleyi hedef alan Erdoğan'ın şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.


35. dakikada ceza sahası içerisindeki Sabia topu müsait durumdaki Yatabare'ye gönderdi. Yatabare'nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-0


45. dakikada Sabia'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, İlker Coşkun


D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur, Robin, Hakan, Erdoğan, Sabia, Njie, Yatabare


Yedekler:Emre, Muammer, Appindangoye, Cofie, Alaaddin, Charisis, Angielski, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Giresunspor: Onurcan, Arias, Perez, Hayrullah, Alper, Campuzano, Sacicevic, Kuwas, Görkem, Sainz, Bajic


Yedekler: Ferhat, Sergen, Faustin, Mejia, Doğancan, Rahmetullah, Oğulcan, Murat, Kadir, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Yatabare (dk. 35), Sabia (dk.45) (D.G. Sivasspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.