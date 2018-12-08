Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sol kanattan Gouffran'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kadu'nun kafa vuruşunu kaleci Tolgahan çeldi. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
58. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla buluşan Emre, ceza sahasına girdikten sonra Kadu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'Var' sisteminden pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. Kadu ikinci sarıdan, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Rybalka'nın yerden şutu ağlara gitti. 1-0
71. dakikada Rybalka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Muhammet Demir'in rakibinden kurtulduktan sonra çektiği şutu kaleci Beto kornere gönderdi.
80. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içerisinde Douglas kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Uğur, N'Dinga (Medjani dk. 82 ?), Hakan Arslan, Rybalka, Torje (Papp dk. 68) Emre, Muhammet Demir (Kone dk. 74)
Yedekler: Ali Şaşal, Mert Hakan, Erdoğan, Aydın, Ziya, Cyriac, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Göztepe: Beto, Gassama, (Yasin dk. 76), Titi, Kadu, Berkan, Alpaslan, Borges (Poko dk. 81 ?) Castro, Tayfur, Gouffran (Halil dk. 81 ?), Jerome
Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Yalçın, Ali Kaya, Cikalleshi
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Rybalka (dk. 60 pen.), Douglas (dk. 80) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Kadu (dk. 58) (Göztepe)
Sarı kartlar: Torje, Muhammet Demir, Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Titi, Castro (Göztepe)