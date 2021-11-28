İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında DG Sivasspor sahasında Hatayspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Ribeiro'nun hatalı pasında topu kontrol eden Yatabare'nin şutu savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Kerem'in vuruşu kaleci Munir'de kaldı.


5. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarıya gitti.


11. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasında gönderdiği ve savunmanın uzaklaştıramadığı topa gelişine vuran Boudjemaa topu dışarıya gönderdi.


15. dakikada Burak'ın hatasında topla buluşan Pedro Henrigue ceza alanına girdi. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Henrigue'nin yakın mesafeden vuruşu kaleci Munir kurtardı.


22. dakikada Gradel'in ceza sahasında düşürülmesiyle Sivasspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Henrigue meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


31. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem'in şutunu kaleci Munir ayaklarıyla kurtardı.


43. dakikada sol kanattan hareketlenen Gradel pasını Yatabare'ye aktardı, ceza sahasında topla buluşan Yatabare plase vuruşla direğin yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın


DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Facjr, Kerem, Pedro Henrigue, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Cofie, Kayode, Felix, Azubuike, Hakan Arslan, Ziya, Özkan, Ahmet Oğuz, Muhammed Emin


Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak


Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjemaa, Riberio, Lobjanizde, Traore, El Kaabi, Diouf


Yedekler: Abdullah, Burak Can, Sackey, Falette, Muhammed Mert, Kamara, Bülent, Sadık, Eren, Saint Louis


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Pedro Henrigue (dk. 22 pen.), Yatabare (dk. 43)


Sarı kart: Boudjemaa (Hatayspor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.