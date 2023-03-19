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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında DG Sivasspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Saiz'in ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla dışarı çıktı.


61. dakikada N'jie'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır topu kornere çeldi.


71. dakikada Saiz'in pasında ceza sahası içinde topla N'Jie'nin şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.


75. dakikada Saiz'in ortasında ceza sahası içinde Atakan topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.


77. dakikada penaltı atışını kullanan Saiz, topu ağlara yolladı. 2-0



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Suat Arslanboğa, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Appindangoye, Murat, Ziya, Saiz (Hakan dk. 87 ?), Cofie, Ulvestad, N'jie (Medina dk. 88 ?), Erdoğan (Musa dk. 90+5 ?), James (Yatabare dk. 83 ?)


Yedekler: Muammer, Camara, Keita, Ziya, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


MKE Ankaragücü: Gökhan (Bahadır dk. 59), Radokovic, Atakan, Kitsiou, Hasan, Taylan, Diack (Dkanovic dk. 72), Emre (Gökhan dk. 82 ?), Zahid (Oko dk. 82 ?), Milson (Chatzigiovanis dk. 59), Sowe


Yedekler: Moreira, Mujakic, Beridze, Arda Ünyay, Arda Kızıldağ


Teknik Direktör: Sedat Ağçay


Gol: Cofie (dk. 23), Saiz (dk. 77 pen.) (Sivasspor)

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