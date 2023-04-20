Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Yusuf ceza sahasının sağ tarafından kazandığı topu Markovic'e gönderdi. Markovic'in şutunda köşeden top ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu parmak uçlarıyla çelmeyi başardı.
22. dakikada ceza sahası içinde Hakan'ı yere düşmesine neden olan Larsen kırmızı kart gördü.
27. dakikada Saiz'in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-1
32. dakikada Erdoğan'ın ortasında kale alanında topla buluşan Yatabare'nin şutu yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Gradel'in ceza sahasına ortasında Erdoğan kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Deniz Caner Özaral
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Murat, Ziya, Hakan, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Yatabare
Yedekler: Muammer, Cofie, Robin, N'jie, Camara, Emre, Ulvestad, Musa, Medina, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Hüseyin, Larsen, Eren, Doğucan, Siopis, Markovic, Yusuf (Denswil dk. 29), Bardhi, Gomez
Yedekler: Muhammet, Kağan, Umut, Hamsik, Taha, Naci, Arif, Lahtimi
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Saiz (dk. 27 pen.), Erdoğan (dk. 37) (DG Sivasspor), Markovic (dk. 11) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Larsen (dk. 22) (Trabzonspor)