Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Türkiye Kupası finalistleri DG Sivasspor ve Y.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Türkiye Kupası finalistleri DG Sivasspor ve Y. Kayserispor Sivas'ta karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda topu ağlarla buluşturdu. 1-1
59. dakikada Kerem'in ortasında ceza sahası içinde Konate'nin vuruşunda kaleci Bilal topu kontrol etti.
63. dakikada ceza sahası içerisinde Felix'in pasında Kerem kale önünde topu ağlara yolladı. 2-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Ethem, Deniz Caner Özaral
DG Sivasspor: Emre, Goutas, Camara, Mehmet (Emirhan dk. 60), Ziya, Cofie (Kaan dk. 89 ?), Özkan (Fajr dk. 84 ?), Sefa, Kerem (Halit dk. 89 ?), Felix (Uğur dk. 84 ?), Konate
Yedekler: Muammer, Erdoğan, Hakan, Ahmet, Caner
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Y. Kayserispor: Bilal, Uğur, Kolocetsios, Abdulkadir, Yasir, İbrahim (Janheh dk. 79 ?), Carlos (Hayrullah dk. 46), Cardoso, Gökhaün (Mehmet Eray Özbek dk. 87 ?), Gavranovic (Talha dk. 46), İlhan (Ethem dk. 69)
Yedekler: Cenk, Mehmet Şamil Öztürk, Emin, Kürşat, Arif,
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Felix (dk. 21), Kerem (dk. 63) (Sivasspor), Cardoso (dk. 57) (Y. Kayserispor)