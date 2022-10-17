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Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Giresunspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Hayrullah'ın pasında ceza sahası içerisinde bulunan Oğulcan topla buluştu. Oğulcan'ın vurusunda top dışarı çıktı.


57. dakikada ceza sahası içerisinde Njie'nin pasında Yatabare kontrollü vuramayınca top farkla dışarı çıktı.


62. dakikada Oğulcan'ın ortasında Bajic kafasıyla dokunurken top üstten dışarı çıktı.


70. dakikada ceza sahası içerisinde topu kazanan Erdoğan kaleyi hedef aldı. Kaleci Onurcan son anda çıkartmayı başardı.


86. dakikada Kuwas ceza sahasına yakın bir noktada topu arkadaşı Bajic'e verdi. Bajic'in uzun şutunda top üstten dışarı çıktı.


89. dakikada Sabia'nın pasında Hakan'ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta top ağlarla buluştu. 3-0



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, İlker Coşkun


D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur, Robin(Charisis dk. 63), Hakan(Alaaddin dk. 90 ?), Erdoğan, Sabia (Appindangoye dk. 90 ?), Njie (Cofie dk. 82), Yatabare (Angielski dk. 82)


Yedekler:Emre, Muammer, , Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Giresunspor: Onurcan, Arias, Perez, Hayrullah, Alper (Doğancan dk. 82), Campuzano, Sacicevic (Faustin dk.63), Kuwas, Görkem (Oğulcan dk. 46), Sainz (Rahmetullah dk.63), Bajic


Yedekler: Ferhat, Sergen, Mejia, Murat, Kadir, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Yatabare (dk. 35), Sabia (dk.45), Hakan Arslan (dk. 89) (D.G. Sivasspor)


Sarı kartlar: Faustin, Hakan Keleş (Teknik Direktör) (B. Giresunspor)

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