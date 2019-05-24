Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Galatasaray'ın atağında sağ kanatta topla buluşan Muğdat, topu Linnes'e bırakmak istedi ancak top kalecide kaldı.

66. dakikada Torje'nin ceza sahası dışından kullandığı sert şutunda kaleci İsmail topu çıkartmayı başardı.

72. dakikada Donk topu sağ çizgiden arka direkteki Sinan'a gönderdi. Sinan'ın şutunda kaleci Ali topu çıkarttı.

77. dakikada Özer'in pasında topla buluşan Rybalka, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-2

79. dakikada Rybalka ceza sahası dışından sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Kaleci İsmail'in çevirdiği topu Kone ağlarla buluşturdu. 4-2

82. dakikada Donk'un pasında topla buluşan Ömer topu ceza sahası içerisine ortaladı. Muğdat, kafası ile topu ağlarla buluşturdu. 4-3

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok

Sivasspor: Ali, Mattias, Douglas, Oliveira (Papp dk. 67), Ziya, Erdoğan (Torje dk. 65), Özer, Rybalka, Diabate, Hakan, Muhammet (Kone dk. 58)

Yedekler: Uğur, Mert, Tolgahan, Fatih

Teknik sorumlu: Ersel Uzğur

Galatasaray: İsmail, Linnes, Semih, Emre (Ömer dk. 57), Marcao, Selçuk, Sinan, Donk, N'Diaye (Onyekur dk. 46), Yunus (Ahmet dk. 76 ?), Muğdat

Yedekler: Batuhan, Atalay, Ali,Celil

Teknik sorumlu: Levent Şahin

Goller: Rybalka (dk. 43 ve 77), Hakan (dk. 45), Kone (dk. 79) (Sivasspor), Linnes (dk. 2) Muğdat (dk. 34 ve 82) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Özer, Rybalka (Sivasspor), Onyekur (Galatasaray)