Spor Toto Süper Lig: D.G Sivasspor: 4- Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında DG Sivasspor sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanattan Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Yatabare yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 3-0
54. dakikada rakibine sert müdahalede bulanan Riberio sarı kart gördü. Yoğun itirazlarına devam eden Riberio ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
63. dakikada topu sol kanattan getiren Uğur Çiftçi'nin ortası kale direğinden döndü. Daha sonra topu alan Gradel'in şutu da direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
86. dakikada Gradel'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasına kale önünde Yatabare dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 4-0
Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad (Hakan Arslan dk. 72), Fayçal Fajr (Özkan Yiğiter dk. 90 ?), Kerem (Azubuike dk. 82 ?), Pedro Henrique (Kayode dk. 72), Gradel, Yatabare (Muhammed Ergin dk. 90 ?)
Yedekler: Muammer, Cofie, Felix, Ziya, Ahmet Oğuz
Teknik Direktör: Bülent Albayrak
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak Öksüz (Falette dk. 46), Adekugbe, Boudjemaa (Muhammed Mert dk. 46), Riberio, Lobzhanidze (Saint Louis dk. 66), Traore (Kamara dk. 87 ?), El Kaabi (Sackey dk. 66), Diouf
Yedekler: Abdullah, Burak Can, Bülent, Sadık, Eren
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Pedro Henrigue (dk. 22 pen.), Yatabare (dk. 43, 48 ve 86) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Riberio (dk. 54) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Boudjemaa (Hatayspor), Pedro Henrique (Sivasspor)