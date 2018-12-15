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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 4 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu )

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası dışında yerden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.


64. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında Muhammet Demir'in pasında topla buluşan Emre kalecinin önde olduğunu görünce ceza sahası önünde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0


68. dakikada sol kanattan Robinho'nun kullandığı kornerde ceza alanın içerisinde David Braz'ın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.


75. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen David Braz'ın kafa vuruşundan top kaleci Altay'da kaldı.


77. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Altay'dan dönen topu Robinho tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Samet Çavuş


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, David Braz, (Ziya dk. 81 ?) Bjarsmyr, Uğur, N'Dinga, Hakan Arslan, Rybalka(Torje dk. 67), Emre, Robinho Muhammet Demir (Kone dk. 74)


Yedekler: Ali Şaşal, Mert Hakan, Erdoğan, Papp, Aydın, Cyriac, Rochet


Teknik Direktör: Hakan Keleş


MKE Ankaragücü: Altay, Erdem (Cerci dk.56), Yalçın (Alihan dk. 6), Kone, Mehmet Sak, Sedat, Faty, Pustila, Bifouma, İlhan, El Kabir


Yedekler: Korcan, Mahmut, Kubilay, Kehinde, Erdem, Heurtaux, Mokhtar, Kaan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Robinho (dk. 43 pen. ve dk.77) Muhammet Demir (dk. 45), Emre (dk.64) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı kartlar: Uğur (Demir Grup Sivasspor) Mehmet Sak, El Kabir, Bifouma, Sedat (MKE Ankaragücü)

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