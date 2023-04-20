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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 4 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Müsabaka D.G. Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Charisis'in ceza yayına doğru pasında Saiz'in sert şutunda top sol direğe yakın bir noktadan ağlarla buluştu. 3-1


71. dakikada Saiz'in pasıyla ceza sahası içerisinde topa hakim olan Gradel'in şutu üstten az farkla dışarı çıktı.


90+2.dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisindeki Medina topu filelere gönderdi. 4-1



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Deniz Caner Özaral


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Murat, Ziya, Hakan (Ulvestad dk. 72), Erdoğan (N'jie dk. 84 ?), Charisis (Robin dk. 88 ?), Saiz (Cofie dk. 84 ?), Gradel, Yatabare( Medina dk. 89)


Yedekler: Muammer, Camara, Emre, Musa, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Hüseyin, Larsen, Eren, Doğucan (Umut dk. 65), Siopis, Markovic (Naci dk. 65), Yusuf (Denswil dk. 29), Bardhi (Lahtimi dk. 80 ?), Gomez (Hamsik dk. 46)


Yedekler: Muhammet, Kağan, Taha, Arif


Teknik Direktör: Nenad Bjelica


Goller: Saiz (dk. 27 pen. ve 58), Erdoğan (dk. 37), Medina (dk. 90+2) (DG Sivasspor), Markovic (dk. 11) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Larsen (dk. 22) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Erdal (Sivasspor), Denswil (Trabzonspor)

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