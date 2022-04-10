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Spor Toto Süper Lig: Sivaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Gradel'in serbest vuruşunda topu kazanan Erdoğan, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Kaleci Volkan çıkartmayı başardı.


57. dakikada Deniz'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Okan'ın şutu, topun üstten çıkması ile sonuç vermedi.


60. dakikada Okaka taç açışından kazandığı topu ceza yayı önündeki Deniz'e gönderdi. Deniz'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-2


74. dakikada Gradel, kazandığı topla ceza sahası içerisine girdi. Sert şutunda Volkan topu çıkartmayı başardı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Ahmet (Sefa dk. 77), Uğur, Hakan (Özkan dk. 88 ?), Ulvestad (Kerem dk. 69), Fajr (Moussa dk. 77), Erdoğan Yatabare, Gradel


Yedekler: Emre, Appindangoye, Cofie, Garcia, Koray, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Medipol Başakşehir: Volkan, Duarte, Epureanu, Caiçara, Lima, Tolga, Mahmut (Fernandes dk. 85 ?) Deniz (Guldbrandsen dk. 85 ), Aleksic (Salih dk. 75), Trezeguet (Serdar dk. 59), Okaka (Atabey dk. 85 ?)


Yedekler: Muhammet, Hasan, Efe, Metin


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Goutas (dk. 3 kk.), Deniz (dk. 60) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Uğur, Ahmet (Sivasspor), Mahmut, Caiçara (Medipol Başakşehir)

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