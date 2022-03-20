Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, Altay'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Fajr'ın ceza sahasına ortasında Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
10. dakikada Ahmet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Hakan kafa vuruşu kaleci Lis'te kaldı.
16. dakikada Ahmet'in sağ kanattan kullandığı taç atışında kaleci Lis kalesini terk ederek topu yumrukladı. Dönen topla buluşan Goutas, kalenin boş olduğunu görüp, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Ziya (Uğur dk. 34), Ahmet, Caner, Hakan, Sefa, Ulvestad, Fajr, Gradel, Kayode
Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Yatabare, Felix, Camara, Moussa, Kerem, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Altay: Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Naderi, Thaciano, Kappel, Poko, Pinares, Rodriguez, Paixao
Yedekler: Cihan, Ceyhun, Zeki, Rayan, Tolga, Kazımcan, Tugay, Eren, Efe, Özgür
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Sarı kartlar: Fajr (Sivasspor)