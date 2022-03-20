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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, Altay'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Fajr'ın ceza sahasına ortasında Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


10. dakikada Ahmet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Hakan kafa vuruşu kaleci Lis'te kaldı.


16. dakikada Ahmet'in sağ kanattan kullandığı taç atışında kaleci Lis kalesini terk ederek topu yumrukladı. Dönen topla buluşan Goutas, kalenin boş olduğunu görüp, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Ziya (Uğur dk. 34), Ahmet, Caner, Hakan, Sefa, Ulvestad, Fajr, Gradel, Kayode


Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Yatabare, Felix, Camara, Moussa, Kerem, Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Altay: Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Naderi, Thaciano, Kappel, Poko, Pinares, Rodriguez, Paixao


Yedekler: Cihan, Ceyhun, Zeki, Rayan, Tolga, Kazımcan, Tugay, Eren, Efe, Özgür


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Sarı kartlar: Fajr (Sivasspor)

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