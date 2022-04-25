Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Emre'nin ceza sahası içerisindeki şutu savunmadan döndü. Dönen topu Novais sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Kaleci Yusuf topu kontrol etmeyi başardı.
33. dakikada Fer'in kale yayı üzerinden sert şutunda Kaleci Muammer topa hakim oldu.
40. dakikada Gradel sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleyi hedef aldı. Yusuf topa hakim olmayı başardı.
44. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası içerisinde ki pasında Gradel kaleyi hedef aldı. Top üstten dışarı çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal Gölen
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Camara, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Erdoğan, Gradel, Fajr, Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Cofie, Kayode, Sefa, Moussa, Kerem, Özkan, Caner
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Aytemiz Alanyaspor: Yusuf, Fatih, Milunovic, Juanfran, Borja, Novais, Efecan, Emre, Fer, Oğuz, Eduardo
Yedekler: Marafona, Ahmet, Umut, Erencan, Efkan, Awaziem, Emirhan, Santos, Furkan, Tayfun
Teknik Direktör: Felipe Sanchez Metaos
Sarı kartlar: Goutas (Sivasspor), Novais (A.Alanyaspor)