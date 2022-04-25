İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Emre'nin ceza sahası içerisindeki şutu savunmadan döndü. Dönen topu Novais sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Kaleci Yusuf topu kontrol etmeyi başardı.


33. dakikada Fer'in kale yayı üzerinden sert şutunda Kaleci Muammer topa hakim oldu.


40. dakikada Gradel sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleyi hedef aldı. Yusuf topa hakim olmayı başardı.


44. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası içerisinde ki pasında Gradel kaleyi hedef aldı. Top üstten dışarı çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal Gölen


Sivasspor: Muammer, Ahmet, Camara, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Erdoğan, Gradel, Fajr, Yatabare


Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Cofie, Kayode, Sefa, Moussa, Kerem, Özkan, Caner


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Aytemiz Alanyaspor: Yusuf, Fatih, Milunovic, Juanfran, Borja, Novais, Efecan, Emre, Fer, Oğuz, Eduardo


Yedekler: Marafona, Ahmet, Umut, Erencan, Efkan, Awaziem, Emirhan, Santos, Furkan, Tayfun


Teknik Direktör: Felipe Sanchez Metaos


Sarı kartlar: Goutas (Sivasspor), Novais (A.Alanyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.