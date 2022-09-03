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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Diagne'nin pasında Colley'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı sert şutta top az farkla dışarı çıktı.


21. dakikada Goutas'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan N'jie'nin vuruşunda kaleci Vivano kurtarmayı başardı.


40. dakikada Caner'in pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Borini etkisiz vurdu, top kalesi Ali Şaşal'da kaldı.



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül


Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum


Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Uğur, Appindangoye, Goutas, Charisis, Keita, Hakan, N'Jie, Gradel, James


Yedekler: Emre, Muammer, Cofie, Yatabare, Sabi'a, Angielski, Ulvestad, Ziya, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fatih Karagümrük: Viviano, Dresevic, Salih, Caner, Baniya, Colley, Durmaz, Shukurov, Diagne, Borini, Ozdoev


Yedekler: Batuhan, Emir, Ricci, Kerim, Kazım, Levent, Anwan, Efecan, Burak, Berke


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Sarı kartlar: Uğur (Sivasspor) Salih, Borini (Fatih Karagümrük)

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