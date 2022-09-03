İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada Dia Seba'nın ceza sahası yayı üzerinden verdiği ara pasla topla buluşan N'jie'nin şutunu kaleci Viviano kornere çeldi.


73. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sağası dışından verdiği pasla topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.


89. dakikada ikinci sarı kartını gören Uğur kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sivasspor maçın son dakikalarını 10 kişi oynadı.


90. dakikada Dresevic'in pasıyla ceza yayı dışından topla buluşan Shukurov'un sert şutunda kaleciden seken top direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül


Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Uğur, Appindangoye, Goutas, Charisis (Dia Seba dk. 46), Keita, Hakan (Ulvestad dk. 55), N'Jie (Angielski dk. 64), Gradel (Ziya dk. 90 ?), James (Yatabare dk. 55)


Yedekler: Emre, Muammer, Cofie, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


V. Fatih Karagümrük: Viviano, Dresevic, Salih, Caner, Baniya, Colley (Kerim dk. 75), Durmaz (Levent dk. 65), Shukurov, Diagne (Kazım dk. 87 ?), Borini, Ozdoev


Yedekler: Batuhan, Emir, Ricci, Anwan, Efecan, Burak, Berke


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Kırmızı Kart: Uğur (dk. 89) (DG Sivasspor)


Sarı Kartlar: Uğur (DG Sivasspor) Salih, Borini (V. Fatih Karagümrük)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.