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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kasımpaşa:0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


28. dakikada Sivasspor'un atağında Kayode'nin pasında topla buluşan Kerem'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


45. dakikada Sivasspor kontra atağında topu alan Kayode'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna


Sivasspor: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kayode, Sefa, Kerem, Yatabare


Yedekler: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Gradel, Felix, Konate, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Hakan Arslan, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Eysseric, Fall, Mabil, Hajradinovic, Muleka


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin, Travnik, Rayane, Ouanes, Ahmet Engin, Umut Bozok, Brecka, Mehmet Fevzi Yıldırım, Tunay Torun


Teknik Direktör: Sami Uğurlu


Sarı kart: Doğucan (Kasımpaşa)

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