Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kasımpaşa:0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada Sivasspor'un atağında Kayode'nin pasında topla buluşan Kerem'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
45. dakikada Sivasspor kontra atağında topu alan Kayode'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna
Sivasspor: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kayode, Sefa, Kerem, Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Gradel, Felix, Konate, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Hakan Arslan, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Eysseric, Fall, Mabil, Hajradinovic, Muleka
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin, Travnik, Rayane, Ouanes, Ahmet Engin, Umut Bozok, Brecka, Mehmet Fevzi Yıldırım, Tunay Torun
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Sarı kart: Doğucan (Kasımpaşa)