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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Erdoğan boş kale ve topla karşı karşıya kaldı. Borja erken davranarak golü önledi.


52. dakikada Milunovic'in Yatabare'ye sert müdahalesinde Öztürk penaltı noktasını göstermişti. Fajr'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-0


77. dakikada Efkan'ın ceza sahası çizgisi önünden kullandığı sert şutunda top yandan dışarı çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal Gölen


Sivasspor: Muammer, Ahmet (Caner dk. 90 ?), Camara, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Erdoğan (Uğur dk. 90+1 ?), Gradel (Kayode dk. 83 ?), Fajr (Kerem dk. 71), Yatabare (Moussa dk. 83 ?)


Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Cofie, Sefa, Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Aytemiz Alanyaspor: Yusuf, Fatih (Awaziem dk. 46), Milunovic, Juanfran, Borja, Novais (Erencan dk. 81 ?), Efecan, Emre (Efkan dk. 64) Fer, Oğuz (Tayfun dk. 65), Eduardo (Santos dk. 75)


Yedekler: Marafona, Ahmet, Umut, Emirhan, Furkan


Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos


Goller: Fajr (dk. 51 pen.) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Goutas, Erdoğan (Sivasspor), Novais, Milunovic, Efecan, Santos, Awaziem (Alanyaspor)

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