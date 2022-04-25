Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Erdoğan boş kale ve topla karşı karşıya kaldı. Borja erken davranarak golü önledi.
52. dakikada Milunovic'in Yatabare'ye sert müdahalesinde Öztürk penaltı noktasını göstermişti. Fajr'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-0
77. dakikada Efkan'ın ceza sahası çizgisi önünden kullandığı sert şutunda top yandan dışarı çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal Gölen
Sivasspor: Muammer, Ahmet (Caner dk. 90 ?), Camara, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Erdoğan (Uğur dk. 90+1 ?), Gradel (Kayode dk. 83 ?), Fajr (Kerem dk. 71), Yatabare (Moussa dk. 83 ?)
Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Cofie, Sefa, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Aytemiz Alanyaspor: Yusuf, Fatih (Awaziem dk. 46), Milunovic, Juanfran, Borja, Novais (Erencan dk. 81 ?), Efecan, Emre (Efkan dk. 64) Fer, Oğuz (Tayfun dk. 65), Eduardo (Santos dk. 75)
Yedekler: Marafona, Ahmet, Umut, Emirhan, Furkan
Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos
Goller: Fajr (dk. 51 pen.) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Goutas, Erdoğan (Sivasspor), Novais, Milunovic, Efecan, Santos, Awaziem (Alanyaspor)