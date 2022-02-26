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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Yatabare'nin şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.


12. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Ghezzal'in ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira, topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda da top filelere gitti. 0-1


14. dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ortasında Montero'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Isaac Cofie'nin şutu az farkla auta çıktı.


26. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1


39. dakikada Kenan'ın ceza sahasının çağ çaprazından vuruşunda top kaleci Muammer'de kaldı.


43. dakikada Meras'ın ceza sahası içine ortasında Ghezzal kafayla topu filelere gönderdi. 1-2



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Sarper Barış Saka, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay


Sivasspor: Muammer, Goutas, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Henrique


Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Kayode, Sefa, Garcia, Moussa, Kerem, Koray, Ziya, Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Beşiktaş: Ersin, Welinton, Montero, Rosier, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan, Batshuayi


Yedekler: Emre, Rubio, Souza, Gökhan, Can, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan, Demir


Teknik direktör: Önder Karaveli


Goller: Yatabare (dk. 26) (Sivasspor), Batshuayi (dk. 12), Ghezzal (dk. 43) (Beşiktaş)


Sarı kart: Welinton (Beşiktaş)

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